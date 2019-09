Apple Lanza sus Nuevos Iphone 11 y 11 pro max

Apple presentó de manera oficial sus nuevos iPhone 11 y iPhone 11 Pro, los cuales se venderán a partir de este 20 de septiembre.

Aunque la estrella es el iPhone 11 Pro Max, ya que ofrecerá 5 horas de autonomía más que su sucesor el iPhone XS Max.

Tanto el 11 Pro como el 11 Pro Max incorporan por primera vez pantallas Super Retina XDR de 5.8 y 6.5 pulgadas respectivamente, audio espacial y Dolby Atmos; de acuerdo con los directivos de la compañía, este consume un 15% menos de energía que en el modelo pasado.

Y tal como se especulaba, el iPhone Pro cuenta con una triple cámara: gran angular, súper gran angular y cámara teleobjetivo. El lente principal es de 12 megapixeles con f/1.8, estabilización óptica y lente de seis elementos; mientras que la segunda cámara, telefoto llega con 12MP, estabilización óptica, lente de seis elementos y 52mm de distancia focal, y la última, se trata de un gran angular, también con un sensor de 12MP, con apertura f/2,4 lente de cinco elementos y un campo de visión de 120 grados. Sin duda algo que pedían los usuarios era la posibilidad de capturar buenas imágenes en la oscuridad, así que Apple decidió agregarle el ‘modo de noche’, este activa automáticamente cuando hay poca luz y permite sacar grandes tomas.

Respecto al video, este es capaz de grabar en 4k, a 60 cuadros por segundo.

De acuerdo con la firma, se trata del equipo más avanzando jamás fabricado, ya que además, llega con un procesador A13 Bionic, hasta ahora, el más rápido y poderoso en un smartphone. Esto permitirá mucha más velocidad para juegos móviles, tiene machine learning con componentes dedicados y gráficos en la pantalla del iPhone.

El iPhone Pro se venderá en 4 colores, Gold, Space Gray, Silver, Midnight Green, en capacidades de 64GB, 256GB y 512GB. Su precio comenzará en los 999 dólares para el 11 Pro y 1099 dólares para el Pro Max.

iPhone 11, en 6 colores

Para la versión más ‘económica’ de los smartphones de Apple, la firma anunció el iPhone 11, un teléfono inteligente con retina display de 6.1 pulgadas, nuevo diseño, modo de audio con Dolby Atmos y seis colores (morado, amarillo, negro, blanco, rojo y verde).

A diferencia de su hermano mayor, el iPhone 11 incorpora dos lentes que permiten capturar tomas más amplias, gracias a los 12 megapixeles en cada cámara. También cuenta con un modo noche automático y graba graba videos en 4K, y la cámara frontal podrá tomar video en cámara lenta, Slofis.

En cuanto a su procesador, también integra el A13 Bionic, además tendrá una hora más de batería que el iPhone XS, será resistente al agua y al polvo y se podrá sumergir al agua hasta 2 metros.

El iPhone 11 estará disponible en versiones de 64GB, 128GB y 256GB. Su precio comenzará en los 699 dólares y al igual que el Pro Max, se venderá este 20 de septiembre.

Apple Watch Series 5

El reloj inteligente más vendido en todo el mundo renovó su piel. Esta vez, Apple decidió que la pantalla retina siempre esté encendida, aunque con un brillo menor, pero cuando el usuario gire su muñeca, el brillo se ajustará de manera automática para lograr una mejor visión.

Respecto a la batería, el Watch Series 5 tendrá una batería de 18 horas; una de las funciones más sobresalientes es la de seguridad, misma que ahora permitirá hacer llamadas de emergencia internacional en caso de algún accidente.

Los componentes del nuevo reloj son hechos con 100% aluminio reciclado incluyendo modelos de titanio y cerámica. Otro plus es que tendrá una brújula integrada. Estarán disponibles en tiendas a finales de noviembre

El Apple Watch Series 5 se venderá a partir de 399 dólares y estará disponible a finales de noviembre.

Apple TV+ da una probadita de su plataforma

Tim Cook, CEO de la empresa californiana, aprovechó estos lanzamientos para anunciar que Apple TV+, el servicio streaming de películas y series costará sólo 5 dólares al mes por una suscripción familiar (hasta 6 miembros de la familia).

Los primeros shows, -hasta el momento hay decenas de producciones- como Dickinson, See, The Morning Show, y The Elephant Queen, y se sumarán otros cada mes, saldrán el 1 de noviembre y llegará a 100 países.

La buena noticia es que para los que compren algunos de los nuevos productos de la marca, como iPhone, iPad y mac, tendrán 1 año de servicio gratis.

Para la plataforma de juegos Apple Arcade, Cook resaltó que también estará disponible en más de 150 países y se podrá comenzar a utilizar este 19 de septiembre. Su costo será de 4.99 dólares al mes y los gamers encontrarán ofertas de compañías como Capcom, Konami y Annapurna, solo por mencionar algunas.