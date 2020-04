Aprueban Diputados Locales que los 631 mdp de la Venta de Inmuebles Estatales se Destinen Para Reducir Efectos por Covid-19

Ante la falta de recursos económicos para enfrentar los efectos negativos provocados por la contingencia sanitaria por el COVID-19 y para evitar un nuevo endeudamiento de la administración estatal, las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública, junto a Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda aprobaron la propuesta del diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, para que los más de 631 millones de pesos, que se pudieran obtener de la venta de 10 bienes inmuebles una vez que el pleno autorice su desincorporación, sean destinados preferentemente, para contrarrestar los daños y necesidades del sector salud, económico y alimentario en el estado.

En la primera sesión virtual de Comisiones realizada en el Congreso del estado, presidida por Arturo Hernández Vázquez, señaló que la propuesta tiene la finalidad de coadyuvar en los esfuerzos que realiza el gobierno estatal para la contención de este virus y evitar el menor número de consecuencias para los michoacanos.

“Es algo muy bueno porque no hay deuda, no generas intereses, no modificas presupuesto, no afectas sueldos, no corres a nadie, apoyas a la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas que serán más afectadas por la contingencia, tienes la posibilidad de apoyar con alimentos a la gente que se quedó sin trabajo o sin ingresos y tienes la posibilidad de comprar equipamiento e insumos necesarios en para el personal médico que arriesga su vida en los hospitales”, señaló.

Arturo Hernández, explicó que lo que se aprobó, fue la modificación del dictamen aprobado el 13 trece de diciembre de 2019, cuando las comisiones autorizaron la desincorporación de 10 bienes inmuebles con un valor superior a los 631 millones 740 mil pesos, pero al no haberse presentado ante el pleno, se agregó que los recursos obtenidos de la venta de las propiedades sean destinados para disminuir los efectos del COVID-19.

El también Presidente de la Comisión de Hacienda, señaló que, una vez que se apruebe el dictamen por el pleno y el gobierno estatal agilice la venta de los inmuebles se contará con el recurso para la compra de insumos y equipos que se consideren de vital importancia para atender la enfermedad en los hospitales y clínicas públicas, para adecuar espacios físicos para la instalación de los equipos que se adquieran, para llevar a cabo programas alimentarios y otorgar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas.

“Hoy estamos sumándonos a los esfuerzos para atender la pandemia y sus consecuencias económicas, estamos seguros que con esta modificación se pasará a votación porque este proyecto se requiere ahorita, lo requieren los michoacanos y sabemos que se actuará con solidaridad de los diputados y del gobierno estatal”, finalizó.

El dictamen, se entregará personalmente a los integrantes de las Comisiones Unidas para su firma al haber sesionado de manera virtual.