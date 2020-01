Artífices de Cocucho Alistan sus Piezas Para Concurso Artesanal

Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2020.- En el marco de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Concepción, el sector artesanal de Cocucho, en el municipio de Charapan, participará en el XXXIII Concurso Artesanal de Alfarería y Textil.

Juana Pacheco Pasaye, artesana en la rama de alfarería comentó que tiene ya más de 20 años participando en este concurso, “algunas veces he sacado premio y otras no, pero me han comprado mis piezas aunque no sean ganadoras”.

Agregó que este año también va a participar con una olla “cocucha” roja y grande, la cual elaboró durante tres semanas y con la que espera sacar alguno de los tres primeros lugares, en la rama de alfarería bruñida, en la categoría de ollas.

En tanto, su compañera artesana Sinforosa Reyes Remigio, de la rama de textil mencionó que desde los ocho años empezó a bordar, “mi mamá me enseñó a ir combinando los colores, hacer las figuras y a dejar un trabajo limpio al derecho y revés de cada blusa”, que son parte de los puntos a evaluar por el jurado calificador.

La artesana en la rama de textil, invitó este próximo 27 del mes en curso, a todo el público en general a visitar Cocucho y comprar ollas, chimeneas, asadores, guanengos, vestidos y muchas piezas más que sus compañeras y compañeros artesanos tendrán para las y los visitantes, además de su platillo típico “churipo”, para que también prueben su gastronomía.

La directora general del Instituto del Artesano Michoacano (IAM), María Emilia Reyes Oseguera, refirió que en coordinación con el ayuntamiento de Charapan, otorgarán una bolsa en premios por 50 mil pesos, que repartirán en 25 ganadoras y ganadores, para las ramas participantes.

Asimismo detalló que cada artífice podrá participar con dos piezas como máximo en el certamen y consultar para mayor información la convocatoria en la página oficial del Instituto, www.iam.gob.mx.

Reyes Oseguera, señaló que la ceremonia de premiación se realizará el 27 del presente mes, a las 16 horas, en la Escuela “Amanecer”, de la localidad.