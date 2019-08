Así Ataca a los Dispositivos Android el Nuevo Virus Filecoder

La empresa de seguridad ESET ha informado sobre un nuevo virus que ataca a dispositivos Android a través de mensajes de texto (SMS). Se llama Android/Filecoder.C o simplemente Filecoder, y específicamente se trata de un ransomware.

#BREAKING New #Android #ransomware named Android/Filecoder has been discovered by @esetresearch. Using victim’s contact list, it spreads further via SMS with malicious links: https://t.co/d4ALxnFPm6 #cybersecurity @LukasStefanko pic.twitter.com/iARZi8QQzw

— ESET (@ESET) July 29, 2019