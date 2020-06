Así Podrás Desinfectar los Cubrebocas de Manera Casera Para Reutilizarlos

nvestigadores de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos compartieron una forma casera en que se pueden descontaminar eficazmente los cubrebocas para poder reutilizarlos.

Solo basta con ponerlos en baño María a una temperatura de 65 grados centígrados durante 30 minutos.

Los pasos clave incluyen colocar el cubrebocas en una bolsa de papel y sellarla (de preferencia con una engrapadora). Además, colocar una taza de agua en el electrodoméstico de baño María, como se observa en el siguiente video.

Have a multicooker sitting around in your kitchen? Not only can it make fast + delicious meals, but it can also keep you safe. S&T scientists have developed a method to effectively decontaminate #N95 masks using your favorite kitchen appliance! Learn more: https://t.co/HWGcxPE4Ya pic.twitter.com/ZWxxkzsvMz

— DHS S&T (@dhsscitech) June 23, 2020