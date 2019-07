Así Respondió Felipe Calderón a las Acusaciones de Alfonso Durazo

La acusación de que el ex presidente estaba detrás de las protestas se incubó desde ayer, cuando Felipe Calderón hizo votos porque el gobierno le restituyera sus derechos a los policías federales, lo etiquetaron como el “Victoriano Huerta de la 4T”.

Y alguien hoy, en las revuelvas aguas de la rebelión policial, centró todavía más los reflectores en el ex Presidente”, dijo Calderón.

Si me lo permiten mis compañeros queremos hacer una invitación al ex presidente Calderón para que sea nuestro representante sindical”, expresó el Jorge Espíndola, policía.

Con esa invitación como prueba, en su conferencia de prensa, el secretario de Seguridad habló de los instigadores del movimiento, los llamó oportunistas.

Dicho escenario ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la Policía Federal. No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical”, dijo Alfonso Durazo.

En buen plan se los pregunto a ustedes y se lo pregunto a la gente, ¿qué moral puede tener un cuerpo de seguridad que los sacan de los hoteles por deudas de 2 o 3 años? ¿Cuántos hotelitos del país tronaron que eran el ingreso familiar, porque el gobierno no les pagó por 2 o 3 años? Eso no puede suceder y todo eso sucedió por corruptelas, porque el interés no estaba en apoyar a la Policía Federal, sino en ver qué trácala o qué negocio se hacía”.

Felipe Calderón se tomó cuatro horas para responder y le puso suspenso a la difusión de un video en redes sociales. Pidió al Presidente López Obrador y al secretario Durazo que expliquen a los inconformes de qué va el plan de seguridad y las dudas que se han generado.

Señor Presidente, señor secretario, escuchen a los policías. Dejen de escucharse a ustedes mismos, nada más, y tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad que ustedes tienen. Arreglen ese tema y, por favor, no se anden buscando pretextos o argumentos para cubrir lo que quizá pueda ser simplemente omisiones, o ineficacias y o torpezas”, dijo Felipe Calderón.

Calderón atribuyó a la 4T la responsabilidad del descontento por errores de forma y fondo, incluidas las ofensas del comisionado de migración que los llamó fifis.

Calderón rechazó la propuesta de representar a los policías federales, no sin antes recomendar que se organicen pacíficamente y con propuestas razonables.

No es mi papel, no está bien que yo intervenga como representante de ustedes. Pero además, amigas y amigos policías, mi nombre más que ayudarlos, los perjudicaría, porque miren, en el gobierno y particularmente ahí en el Secretaría, pues gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos. Por eso no atinan a hacer bien su trabajo. Y entonces por hacerme un daño a mí, van a terminar haciéndoselos a ustedes”, mencionó el ex Presidente, Felipe Calderón.

Y al final, pidió a Durazo dejar de calumniarlo…

Niego categóricamente la cobarde insinuación que, desde el poder se hace, de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. En particular, al Presidente, pero específicamente, secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen retiren de inmediato esas calumnias”, dijo Calderón.