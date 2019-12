Así se Jugará el Clausura 2020 de la Liga MX

La Liga MX reveló este lunes el calendario del torneo Clausura 2020.

El certamen del fútbol mexicano comenzará el viernes 10 de enero con dos duelos: el primero entre Tijuana y Santos Laguna, en la cancha de los fronterizos y el segundo entre Morelia y Toluca. Además, dos duelos serán reprogramados: Puebla ante América y Necaxa contra Rayados, que se disputarán el 4 y 5 de febrero.

El torneo concluirá el 31 de mayo con la Vuelta de la Final, mientras que la Ida se llevará a cabo el día 28. Las Semifinales se llevarán a cabo del 20 al 24 de mayo, mientras que los Cuartos de Final del 13 al 17 del mismo mes.

La última fecha de la competencia tendrá lugar del 8 al 10 de mayo. Cabe destacar que este semestre habrá 18 equipos en el máximo circuito y 17 jornadas a disputarse.

En cuanto a algunos de los duelos más esperados de la Liga MX, aquí se hace un listado:

Chivas vs FC Juárez – Jornada 1

Pumas vs Pachuca – Jornada 1

Pachuca vs Chivas – Jornada 2

América vs Tigres – Jornada 2

Cruz Azul vs Santos Laguna – Jornada 3

Chivas vs Toluca – Jornada 3

Pumas vs Monterrey – Jornada 3

Santos Laguna vs Pumas – Jornada 4

Cruz Azul vs Pachuca – Jornada 5

Tigres vs Chivas – Jornada 5

América vs Atlas – Jornada 6

Chivas vs Cruz Azul – Jornada 6

Toluca vs Pumas – Jornada 6

Cruz Azul vs Tigres – Jornada 7

Monterrey vs América – Jornada 7

Atlético San Luis vs FC Juárez – Jornada 8

Atlas vs Chivas – Jornada 9

Pumas vs América – Jornada 9

Chivas vs Monterrey – Jornada 10

América vs Cruz Azul – Jornada 10

Cruz Azul vs Pumas – Jornada 12

Santos Laguna vs América – Jornada 12

Monterrey vs Santos Laguna– Jornada 11

Monterrey vs Tijuana – Jornada 13

Tigres vs Monterrey – Jornada 14

Tijuana vs FC Juárez – Jornada 14

Chivas vs América – Jornada 14

Pumas vs Chivas – Jornada 16

En cinco ocasiones, la jornada comenzará en jueves, iniciando en la segunda jornada, en la que FC Juárez recibirá a Pumas. Los jueves de la Liga MX serán:

FC Juárez vs Pumas – Jornada 2

Atlas vs Morelia – Jornada 5

Tijuana vs FC Juárez – Jornada 14

Atlético San Luis vs Toluca – Jornada 16