Así se ve el Huracán Dorian Desde el Espacio

Dorian, el poderoso huracán que devastó grandes zonas de las Bahamas, es observado por expertos de todas partes del mundo dentro y fuera de la Tierra.

Este domingo, la NASA compartió una video en el que se observa el avance del poderoso huracán en el recorrido que lo llevará hasta la costa de Florida, en los Estados Unidos, tomado desde la Estación Espacial Internacional.

Take a look at #HurricaneDorian churning over the Atlantic Ocean, as captured by cameras outside the @Space_Station at 12:16pm ET. As a Category 5 hurricane, the storm is carrying the strongest winds in recorded history for the northwestern Bahamas. More: https://t.co/bS4IBdcQpW pic.twitter.com/PIvN29BMVt

— NASA (@NASA) September 1, 2019