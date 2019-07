Así Será la “Cuarta Fase” del Universo Cinematográfico de Marvel

Spiderman: Far from home‘ marcó el fin de la “tercera fase” del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) que inició hace 11 años con ‘Iron Man‘.

En la Comic-Con de San Diego, Marvel Entertainment reveló las películas que planea lanzar en los próximos dos años.

En esta cuarta fase del MCU destaca la participación de Natalie Portman en ‘Thor: Love and Thunder’. Portman había dejado las producciones de Marvel porque se sentía incómoda con el personaje deJane Foster.

También destaca ‘Black Widow’, que será protagonizada por Scarlett Johansson y ‘Shang Chi’, para la que se buscó un cineasta asiático o asiático-estadounidense.

También cabe resaltar ‘What If…‘, una serie animada que contará con el talento de Jeffrey Wright como The Watcher y en el que participará un extenso cast de actores del MCU.

Algunos de los lanzamientos de Marvel serán lanzados en el nuevo servicio de streaming de películas Disney+.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ WHAT IF…?, the first animated series in the MCU, with Jeffrey Wright as the voice of The Watcher, and many actors from across the MCU reprising their roles as voice talent. Streaming exclusively on Disney+, Summer 2021. pic.twitter.com/6aPhlQvMR9

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019