Asteroide Pasa Cerca de la Tierra Horas Después de Haber Sido Descubierto

Científicos confirmaron la existencia de un asteroide que pasó muy cerca de la Tierra sin que casi nadie se diera cuenta de ello.

Se trata de un asteroide llamado 2019 OK y del cual se tuvo conocimiento pocos instantes antes de que pasara muy cerca de la Tierra.

La sorpresa se generó debido a que el meteoro no había sido contemplado como parte de los acercamientos de objetos cercanos a la Tierra que se tenía previsto para estas semanas, lo que encendió las alarmas entre la comunidad científica.

This is the video of the close encounter of Asteroid 2019 OK we have been Twitting all day with the Earth: https://t.co/bjT7uhQJuO pic.twitter.com/3e4UyPcdPl

— ASAS-SN (@SuperASASSN) July 25, 2019