Atiende el Secretario de Desarrollo Urbano Llamado de Auxilio de san José de la Mina

El secretario municipal de Desarrollo Urbano, Víctor Manuel Molina Hernández, atendió el llamado de auxilio que lanzaron habitantes de San José de la Mina, a través de CDN y Multimedios Televisión.

Y es que habitantes del propio fraccionamiento popular citado, que viven en la parte alta del mismo, almacenan en la vía pública, materiales de construcción y escombro, que son arrastrados por las lluvias y que generan afectaciones en la calle Zafiro.

Molina Hernández explicó que se emitieron notificaciones a personas que contraviniendo los reglamentos municipales almacenan ese tipo de productos en plena calle; materiales de construcción, que deben de guardar en sus casas.

Víctor Molina, precisó que tras recibir el reporte de San José de la Mina se corroboró que afuera de varios domicilios se encontraban diversos tipos de materiales pétreos, por lo que se procedió a emitir las notificaciones correspondientes.

Puntualizó que al notificar se le brinda un plazo al ciudadano de 24 horas para retirar esos materiales, que no deben de ser almacenados en la calle. Si el habitante de la vivienda emplazada no cumple, el retiro lo realiza Desarrollo Urbano, pero se le aplica una multa al notificado.

El entrevistado manifestó que esta línea de acción es un programa permanente que se intensifica antes de la llegada de las lluvias para evitar que el material obstruya alcantarillas y también evitar que se invada la banqueta y el peatón se vea obligado a bajarse al arroyo vehicular, exponiendo su vida.

San José de la Mina, es un fraccionamiento popular que se asentó en las faldas del cerro de La Cruz y que además carece de alcantarillado pluvial, por lo que el agua se estanca y ha llegado a ocasionar inundaciones.

Esta problemática se agudiza cuando se arrastra material pétreo, generando afectaciones a terceros, debido a que no se respetan las normas básicas de convivencia.

Ya nada más falta que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU), haga lo propio y le ofrezca a los ciudadanos que ahí viven una solución de fondo a la inexistencia de alcantarillado.