Aún sin Resultados Sobre las Causas del Enjambre Sísmico que se Está Suscitando en la Región.

Uruapan, Mich.- Aún no han resultados concluyentes sobre las causas del enjambre sísmico que se está suscitando en la región, en donde se han registrado unos mil 340 movimiento de bajo rango.

Así lo dio a conocer el subdirector de Riesgos Volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Ramón Espinaza Pereña. En entrevista, expuso que debido a su baja intensidad, la cual no rebasa los cuatro grados en la escala de Richter, los sismos no representan un riesgo para la población.

Espinaza Pereña indicó que en esta semana se analizarán los resultados de los sismómetros que se instalaron en la región y los de las pruebas químicas de suelo y agua, pero que aún no se sabe, qué ocurre.

Del 5 al 31 de enero de 2020 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó una secuencia sísmica con 1,346 sismos localizados en las cercanías de Uruapan.

Los sismos de mayor magnitud de la secuencia fueron de magnitud 4.1, uno de ellos ocurrió a las 02:49 horas del día 23 de enero de 2020. Las coordenadas de su epicentro son 19.42° latitud N y 102.27° longitud W. El otro ocurrió el día 30 de enero a las 04:38 horas con coordenadas 19.43° latitud N y 102.28° longitud W.

El pasado sábado se registró un sismo de 4.1 grados, con epicentro a 10 kilómetros al oeste de San Juan Parangarícutiro, mientras que ayer lunes uno de 4 grados, con epicentro a 16 kilómetros del suroeste de Paracho.