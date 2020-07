Aunque se Extraen Toneladas de Basura de Canales y Barrancas, la Ciudadanía no Deja de Arrojar Desechos Sólidos

Cada año, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan, limpia unos 22 mil metros que corresponden a canales y barrancas y llega a extraer hasta 25 mil toneladas de basura y azolve, que de no ser retirado generará inundaciones, que afectarán a personas que pagan las consecuencias de los actos de otros.

Sin embargo debido a que la población sigue tirando basura en la vía pública y en las gargantas naturales y artificiales de la ciudad, esta tarea se ha convertido en cuento de nunca acabar.

Los problemas que se generan con el taponamiento de 278 pozos de visita y 32 alcantarillas pluviales, se agravan, ya que a la basura que la población genera y no deposita en los camiones recolectores, se le suman piedras, troncos y tierra que la lluvia arrastra desde los cerros.

Este material se ha venido multiplicando durante los últimos años, como consecuencia de los incendios forestales y la tala ilegal, ya que al no haber pinos que retengan el suelo, los cerros se han ido erosionando y el agua arrastra todo tipo de materiales.

En donde el fenómeno de los deslaves de los cerros de La Charanda y de la Cruz se evidencian cada temporada de lluvias es en la zona norte y más específicamente en la calzada Benito Juárez, desde la colonia Riyitos hasta ya en la carretera Uruapan-Pátzcuaro ,en el fraccionamiento San José de la Mina.

En la zona norte existen diversos puntos rojos como la barranca del Tepeyac, de la Bolita, en donde por si fuera poco hay asentamientos humanos y varias barrancas más desembocan en la calzada Benito Juárez, a un costado de la calle Constitución y otras más que bajan desde las colonias Observatorio y Bellavista.

Año con año, no solo Capasu, sino la secretaría de Desarrollo Urbano, desde que inicia la temporada de secas, comienzan con la limpieza de la zona norte para evitar inundaciones, pero una lluvia de mediana intensidad basta para demostrar que más tardan las dependencias en extraer desechos y escombro y desazolvar, que la gente en volver a ensuciar y en tirar desperdicios sólidos, en las canales y barrancas que están diseñados para transportar únicamente líquidos.

Este año las lluvias aún no se han establecido, pero la experiencia indica que cuando más tiempo pasa sin que llueva, más intensas, aterradoras y abundantes son las tormentas que se precipitan, como recordándole a los seres humanos, que la naturaleza nos tratará, como nosotros la tratamos a ella.