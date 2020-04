Ayuntamiento de Uruapan Autoriza Plan Emergente de Empleo Temporal y Seguridad Alimentaria

Uruapan, Mich; Viernes 03 de Abril de 2020.- Ante la difícil situación económica generada por la contingencia sanitaria, el H. Ayuntamiento de Uruapan autorizó de manera unánime al Presidente Municipal, Víctor Manuel Manríquez González, que ponga en marcha el Plan Emergente de Empleo Temporal, al que destinan un presupuesto de un millón y medio de pesos, con los que se proyecta beneficiar a 3 mil personas.

Este Plan fue avalado en sesión ordinaria de Cabildo, en la que explicaron que está dirigido a personas desempleadas de la zona urbana, rural e indígena de este municipio, que a través de un empleo temporal obtengan ingresos económicos que les ayuden en este momento de apremio.

Este Plan se regirá mediante reglas de operación a fin de generar equidad y transparencia. Las áreas de oportunidad se abrirán en Servicios Públicos principalmente.

En la sesión, el Gobierno Municipal también aprobó otra medida emergente. Se trata de adquirir directamente productos alimenticios de la canasta básica con el objetivo de garantizar la suficiencia alimentaria durante esta contingencia sanitaria, por un monto de hasta 2 millones y medio de pesos.

Esta medida se aplicará en dos vertientes. Una de ellas enfocada en garantizar el abasto de granos y otros alimentos de la canasta básica y también, en dotar de despensas a los sectores más vulnerables de este municipio.

Al respecto, el edil destacó que tanto el Plan de Emergente de Empleo Temporal, como el de suficiencia alimentaria, son esfuerzos adicionales que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Uruapan, debido a que dentro del presupuesto anual no cuenta con una partida de recursos específica para poner en marcha estas acciones.

Por otra parte, el cuerpo colegiado autorizó concesionar el servicio público del manejo, separación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en este municipio, a la empresa Vida Ecológica del Cupatitzio de S. de R. L. de C. V. El acuerdo incluye un contrato por 15 años, con la perspectiva de que futuras administraciones municipales tengan la posibilidad de evaluar periódicamente y en determinado caso, cancelar el convenio, cuando una de las dos partes incumpla los términos establecidos. Uno de los acuerdos, es que la empresa que obtuvo la concesión se compromete a construir 2 plantas de selección de residuos sólidos.

Sobre el asunto, el alcalde enfatizó que “esta decisión permitirá dejar soluciones y no problemas a las próximas autoridades municipales”, que tendrán la oportunidad de revisar y adecuar el convenio, conforme a las necesidades del municipio.

En otro tema, el Ayuntamiento local dio otro paso importante para hacer realidad el proyecto del Centro Cultural Uruapan (CCU), al autorizar la enajenación y desincorporación del patrimonio municipal a un predio ubicado en Paseo de las Palmas, en el fraccionamiento Campestre Zumpimito II, con el cual se hará de recursos para adquirir una parte de la antigua fábrica de San Pedro, en donde se pretende establecer el CCU antes que termine esta Administración Municipal.

Por otro lado, se aprobó en lo general y en lo particular, el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, al que se agregó una fracción relativa a la atención de las mujeres víctimas de violencia. También se adiciona la Secretaría de Servicios Públicos, así como el tema de protección animal, entre otras modificaciones.