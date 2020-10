Biden se le Adelanta a Trump: Hace Públicos sus Impuestos Previo al Primer Debate Presidencial

El candidato presidencial demócrata Joe Biden publicó este martes su declaración de impuestos del año pasado antes de su primer debate televisado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envuelto en un nuevo escándalo por sus escasas contribuciones al fisco.

The American people deserve transparency from their leaders, it's why as of today, I've released 22 years of my tax returns. https://t.co/6fwL20fWeI

— Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020