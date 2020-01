Busca CAPASU Multar a Procesadora de Aceite de Aguacate que Vertió Desechos en red de Drenaje Sanitario.

Uruapan, Mich.- La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU) sancionará a empresa procesadora de aceite de aguacate que afectó viviendas, calles y drenaje. Vertió desechos industriales en alcantarillado sanitario.

Así lo informó el jefe de Operación y Mantenimiento del organismo operador de agua, descentralizado del Ayuntamiento, Juan Nieves Sánchez.

Las sanciones por este tipo de daños apenas van de los 4 mil a los 10 mil pesos, puntualizó el funcionario, quien agregó que apenas un día antes, CAPASU extrajo de las redes de drenaje enormes piedras, que fueron depositadas en un pozo de visita de manera intencional.

Por lo que respecta a lo ocurrido en la colonia Sol Naciente, expuso que se recibió un reporte ciudadano, consistente en que de las alcantarillas de la calle Universo estaba brotando una substancia desconocida.

Al acudir a la zona afectada y trabajar con el equipo hidroneumático, salió a relucir que se trataba de desechos industriales provenientes de una empresa procesadora de aceite de aguacate; desechos que taponearon el sistema, afectándolo en varias calles de la colonia Sol Naciente y que además perjudicó a una decena de domicilios.

Recordó que la infraestructura de drenaje sanitario, está diseñada para canalizar aguas residuales y no desechos químicos o industriales, por lo que esta empresa se hizo acreedora a una sanción.

Manifestó que el importe de las multas depende de los costos de la reparación del daño en las redes y que las sanciones por este tipo de actos va de los 4 mil a los 10 mil pesos.

Por otro lado puntualizó que hace unos días se extrajeron enormes piedras en un registro de un pozo de visita, que no pudieron llegar ahí de manera accidental, como lo demuestra su tamaño.

También agregó que a diario, CAPASU, extrae diversos materiales de las redes construidas para captar aguas residuales, entre ellos ropa o animales muertos, de los colectores, por lo reiteró que no se debe usar esta infraestructura como basurero.

Alertó finalmente que en esta temporada de secas, el problema no se advierte, pero llegando las lluvias se producen taponamientos e inundaciones.