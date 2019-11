Campesinos Niegan que Plantón en san Lázaro sea Para Exigir ‘Moches’

El plantón que el Movimiento Antorchista Nacional mantiene afuera de la Cámara de Diputados no es una maniobra para exigir la entrega de “moches”, como lo han señalado legisladores de Morena dentro de la discusión del presupuesto 2020, aclaró Homero Aguirre, vocero del Movimiento Antorchista Nacional.

Con David Páramo en Imagen Radio, explicó que su movimiento está exigiendo al líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, cumplir con las mil 567 obras públicas, a las que dijo, prometió asignar recursos por tres mil 800 millones de pesos y que apuntó, “no se ha hecho”.

Nosotros entregamos una relación de obras públicas, que es la misma relación que entregamos hace un año a Mario Delgado. El año pasado dijo no se preocupen, esas obras se van a incluir en el presupuesto, van a salir en las distintas dependencias”, explicó el vocero.

Señaló que los legisladores de Morena buscan resolver el problema de obra pública prometida con una propuesta de Mario Delgado para ofrecer créditos a los pequeños productores, en lugar de dar apoyos al campo como pueden ser fertilizantes.

Los campesinos muy pobres, como son los de Antorcha y muchos en el país, pues eso no es ninguna salida para ellos. Entonces es una cortina de humo, una manera de decir, ya se resolvió el problema, pidan un crédito y lo pagan, y se acabó. El problema es que la gente no tiene dinero para pagar”, indicó.

Atribuyó la dura postura del partido mayoritario en la Cámara de Diputados de no otorgar los recursos al productor a que están integrando una bolsa “multimillonaria” estimada en 400 mil millones de pesos, para comprar votos, bajo esquemas que carecen de reglas de operación.

Homero Aguirre dijo que es seguro que Morena impondrá su mayoría en la definición del presupuesto, sin importar que sesionen en la Cámara de Diputados o en cualquier otro sitio, o que la discusión se pueda prolongar más allá del viernes, bajo la apuesta del desgaste del Movimiento Antorchista.

Están exhibiendo una cerrazón inconcebible y eso que se dice que ya lo conocen. Pues es muy grave que se diga en la tribuna que construyó la historia de los mexicanos, que es la Presidencia de la República, que ahora se usa incluso para hacer chistes. Nosotros pensamos que iba a llegar un estadista de mediana estatura, pero parece que llegó un comediante”, indicó.

Insistió que se tiene que respetar la ley, la obligación de que quién acuse, presente pruebas de tales señalamientos, y que evite calumnias y presente las pruebas ante el Ministerio Público e inicie una averiguación por corrupción contra quien señale”, concluyó.