Cancelan Glastonbury 2020 por Covid-19

El 50 aniversario del festival de música y artes escénicas de Glastonbury 2020, uno de los más famosos del mundo previsto para este mes de junio, fue cancelado por la pandemia de coronavirus COVID-19. Se realizará hasta 2021.

La suspensión del evento, fijado del 24 al 28 de junio en la localidad inglesa de Pilton, en el condado de Somerset, es “la única opción viable” después de las recomendaciones del Gobierno británico, según dijeron los organizadores, Michael y Emily Eavis, en un comunicado.

“Esperamos que la situación en el Reino Unido haya mejorado a finales de junio, pero, aún así, nos resulta imposible pasar los próximos tres meses con miles de trabajadores en la granja ayudando con la construcción de la infraestructura y las atracciones necesarias para recibir a más de 200 mil asistentes en una ciudad provisional”, señalaron.

We are so sorry to announce this, but we are going to have to cancel Glastonbury 2020. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB

