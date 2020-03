Cancelan Juegos Olímpicos de Tokio

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el gobierno de Japón acordaron hoy aplazar alrededor de un año los próximos Juegos Olímpicos, ante el impacto generado en la preparación de los atletas por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Así lo decidieron el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente del COI, Thomas Bach, en una conversación telefónica que mantuvieron hoy, en la que estuvieron presentes otros representantes de las autoridades deportivas y políticas de Japón.

“Japón, como país anfitrión, bajo las actuales circunstancias, ha propuesto que (el COI) estudie si se pueden aplazar cerca de un año (los JJOO) para que los atletas puedan tener las mejores condiciones”, dijo Abe en declaraciones a los periodistas.

“Bach me respondió que está de acuerdo en un ciento por ciento”, agregó, y señaló: “Así que hemos llegado al acuerdo de celebrar los JJOO en Tokio no más allá del verano de 2021”.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8

— Olympics (@Olympics) March 24, 2020