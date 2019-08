Carlos Vela el Jugador Mexicano con Más Goles en la MLS

Carlos Vela se convirtió en el jugador mexicano con más goles en la historia de la Major League Soccer (MLS), con 37 anotaciones, durante el encuentro entre Los Angeles FC y New York Red Bulls.

El exfutbolista de la Real Sociedad marcó este domingo su gol 23 de la temporada y el 37 en la MLS.

“Es un orgullo, uno trabaja para poder tener frutos como este, que tu nombre esté en los récordssiempre es algo bonito, siempre se sueña con eso”, dijo.

Erick ‘Cubo’ Torres era el mexicano que tenía el récord de más goles en la MLS, con 36, y lo consiguió en 5 temporadas en la liga, con 93 partidos disputados en Chivas USA y Houston Dynamo.

Por su parte, Vela superó la marca en tan solo 51 partidos en la liga estadounidense.

“Se me criticó mucho por venir aquí, obviamente acepto las críticas también, pero no me impiden querer ser el mejor de esta Liga, el querer cada día ser mejor y poner mi nombre y el de México en todos los lugares y hasta el momento lo estoy haciendo”, aseveró el delantero.

Aquí todos los goles de Vela: