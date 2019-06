Carlos Vela Rompe Récord de Más Goles de un Mexicano en la MLS

Con 16 goles anotados en la presente temporada, Carlos Vela empató su récord de mayor número de anotaciones en una sola campaña y se convirtió al mismo tiempo en el mexicano más prolífico en la MLS en el mismo periodo, superando la marca impuesta por Erick “Cubo” Torres.

