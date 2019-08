Carlos Vela se Luce con Doblete y Golazo en Victoria del LAFC

El delantero mexicano Carlos Vela dio otra exhibición de futbol ofensivo al conseguir el doblete que permitió a Los Angeles Football Club (LAFC) vencer por 4-0 a los Earthquakes de San José, en partido adelantado de la vigésimo quinta jornada de la Liga Profesional de Futbol de Estados Unidos (MLS).

Junto a Vela el otro hombre gol del partido fue el delantero uruguayo Diego Rossi, quien se encargó de inaugurar el marcador cuando se cumplía apenas el minuto 6 del encuentro tras aprovechar un rechace del arquero del San Jose, el argentino Daniel Vega, a disparo del joven estadounidense Josh Pérez.

Luego llegarían los goles de Vela, al minuto 17 de penalti y al 41 el tercero, con el que se llegó al descanso con el parcial de 3-0.

El marcador ya no se movió más hasta el minuto 81 después de que Pérez aprovechase la asistencia que le dio Mark-Anthony Kaye y pusiera el 4-0 definitivo, tras haber conseguido su primer gol con LAFC esta temporada.

La victoria deja a Los Angeles Football Club con 61 puntos como líder de la Conferencia Oeste y de la MLS, en camino de batir la mejor marca de todos los tiempos en la temporada regular de liga.

La derrota de los Earthquakes, la tercera consecutiva que sufre el equipo que dirige el entrenador argentino Matías Almeyda, los deja de nuevo en crisis de juego y con marca de 38 puntos (11-5-10), aunque siguen sextos en la Conferencia Oeste con derecho a estar en los playoffs.

Mientras que el doblete conseguido por Vela le permitió llegar a los 26 goles, cinco más que su inmediato seguidor, el delantero venezolano Josef Martínez, del Atlanta United, a quien puede superar la marca de los 31 tantos que logró la pasada temporada en la competición regular de liga, cuando todavía faltan nueve jornadas para el final.

En la jornada anterior, la vigésimo cuarta, Vela ya estableció una nueva marca en la historia de la MLS al superar la de goles y asistencias combinadas que en la temporada de 2015 había registrado el delantero italiano Sebastián Giovinco con 38 (22 goles y 16 asistencias).

🕯️ El Rey 🕯️

4⃣0⃣ combined goals and assists in 2019, @11carlosV continues to make history. #LAFCvSJ 2-0 pic.twitter.com/t3EIfsnDux

— LAFC (@LAFC) August 22, 2019