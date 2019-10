Casa Blanca Revela Avances en Construcción de Muro Fronterizo

Bajo la sentencia de “estamos construyendo el muro“, la Casa Blanca de Estados Unidos reveló los avances en la materia.

En un video de apenas 20 segundos, mostró la maquinaria que labora en la frontera con México.

Al tiempo que se retira la ‘barrera anticuada’, trabajadores colocan el ‘nuevo muro’, tal y como lo prometió el presidente Donald Trump desde que inició su campaña presidencial.

We are building the wall. pic.twitter.com/VJWNqBGWHm

— The White House (@WhiteHouse) October 3, 2019