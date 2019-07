‘Checo’ Pérez Cerca del top ten en Primera Sesión del GP de Alemania

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez rozó el top ten de la primera sesión libre del Gran Premio de Alemania, la cual fue liderada por el local Sebastian Vettel, quien lució como el más veloz.

Pérez Mendoza totalizó 24 vueltas al Circuito de Hockenheimring y su giro más rápido fue de 1:15.604 minutos para colocarse en el puesto 11, en una primera práctica calurosa con una temperatura ambiente que rondó los 30 grados y los 50 en la pista.

El jalisciense, del equipo Racing Point, se colocó por detrás de su coequipero canadiense Lance Stroll, quien fue noveno con lapso de 1:15.191, y del australiano Daniel Ricciardo, de Renault, quien completó los primeros 10 puestos con registró de 1:15.567.

De este modo, “Checo” Pérez inició su actividad en la undécima cita de la Temporada 2019 de la Fórmula 1, en la cual espera regresar a la zona de puntos luego que en las últimas seis carreras se ubicó fuera del top ten.

CLASSIFICATION: END OF FP1

A @ScuderiaFerrari 1-2, with Sebastian Vettel setting the early pace on his home race weekend#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/eYXxwl7idt

— Formula 1 (@F1) July 26, 2019