‘Checo’ Pérez Logra el Décimo Lugar en el Gran Premio de Baréin

El piloto mexicano Sergio Pérez, del equipo Racing Point, se hizo este domingo con el décimo lugar del Gran Premio de Baréin, en una competición que finalmente ganó el británico Lewis Hamilton.

Con el resultado de Hamilton, la escudería Mercedes logró el doblete después de que los dos Ferrari, que salieron desde la primera línea de la parrilla, tuviesen problemas a lo largo de la carrera.

Tras Hamilton y su compañero finlandés Valtteri Bottas se clasificó tercero el monegasco Charles Leclerc, que partió desde la ‘pole’ pero no pudo aguantar en las últimas vueltas la embestida de los Mercedes debido a los problemas mecánicos en su Ferrari.

