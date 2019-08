‘Checo’ Pérez Termina Noveno en Primera Práctica del GP de Bélgica

El piloto mexicano Sergio ‘Checo‘ Pérez se ubicó en el noveno puesto durante la primera práctica libre del Gran Premio de Bélgica, décima tercera cita de la Temporada 2019 de la Fórmula 1.

El conductor de Racing Point completó 22 vueltas al trazado de Spa-Francorchamps y firmó su mejor vuelta en 1:46.433 minutos para culminar dentro del top ten en el inicio de actividades en territorio belga.

Happy to be back to one of my fav places in F1 and really looking forward to the second half of the season. I’m very proud of the job from everyone at the team and I’m ready to give it all every weekend! 💪 #BelgianGP 🇧🇪 #F1 #Checo11 pic.twitter.com/ior5P68ouQ

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 29, 2019