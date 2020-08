‘Checo’ Pérez Volvió a dar Positivo por Covid-19

El piloto mexicano de Fórmula Uno Sergio Pérez volvió a dar positivo en el test de COVID-19 por lo que continuará aislado y el alemán Nico Hülkenberg pilotará su monoplaza por segunda carrera consecutiva en el Gran Premio del 70 aniversario de este domingo en Silverstone (Reino Unido).

La escudería Racing Point confirmó el positivo en un comunicado de prensa en el que aseguró que ‘Checo’ Pérez se encuentra “físicamente bien y recuperándose”, y explicó que Hülkenberg pilotará el monoplaza del mexicano en las tres sesiones de entrenamientos de viernes y sábado, la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

“El test de Sergio dio un resultado positivo, de manera que seguirá bajo las órdenes de las autoridades sanitarias. Se encuentra físicamente bien y recuperándose. Todo el equipo desea a Sergio y su familia que estén bien y espera a su retorno”, señaló la escudería británica en su página web.

Sergio Checo Pérez comenzó su aislamiento el jueves 30, cuando tuvo un resultado “no concluyente” en los test de COVID-19 previos al Gran Premio de Gran Bretaña, finalmente confirmado por un segundo análisis que confirmó el positivo y provocó que Racing Point recurriera a Hülkenberg, piloto esta temporada sin equipo después de haber pilotado la última década para Williams, Force India (anterior nombre de Racing Point), Sauber y Renault.

CONFIRMED: @HulkHulkenberg will drive for the team this weekend. Full story ⬇️https://t.co/QfYcjtCWlz#F1 #F170

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 7, 2020