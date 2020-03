China Anuncia Vacuna Contra el Coronavirus, Lista Para Ensayos en Humanos

Científicos de China anunciaron este martes que desarrollaron una vacuna que tiene éxito contra el coronavirus.

Los expertos dijeron a medios locales que esperan comenzar con los ensayos clínicos a la brevedad para, de ser posible, comenzar con la producción.

La Academia Militar de Ciencias Médicas ya comenzó con los ensayos clínicos para la vacuna que se mantiene en fase experimental.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa, informó que solo esperan la luz verde para comenzar la fabricación y distribución del medicamento.

Recombinant #COVID19 vaccine developed by medical team led by top PLA epidemiologist Chen Wei was approved to launch clinical trials in #China on Monday, China Central Television reports pic.twitter.com/g6Kx98ANXh

— People's Daily, China (@PDChina) March 17, 2020