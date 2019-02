Chromeo Anuncia Concierto en la Ciudad de México

El dúo de electrofunk canadiense Chromeo estará el 13 de mayo en el Plaza Condesa de la Ciudad de México para promover ‘Head over heels’, su álbum más reciente.

La venta de boletos estará abierta al público a partir del jueves 7 de febrero.

‘Head over heles’ es la quinta producción discográfica del grupo, la placa musical presenta un sonido fresco y bailable que apuesta por el disco-funk.

La dupla colaboró con artistas como el bajista Pino Palladino (The Who y D’Angelo), DRAM, Amber Mark y French Montana. El disco está conformado por los temas ‘Don’t sleep’, ‘Count me out’, ‘Juice’, ‘Room service’ y ‘Slumming it’, entre otros.

Mexicooooo! Una buena noticia: vamos a tocar en vivo en DF el 13 de mayo. Nuestro primero concierto en DF desde…quien sabe cuantos años?! Podrán comprar boletos en dos días. Quien viene??? ❤️🇲🇽❤️🇲🇽❤️🇲🇽❤️ pic.twitter.com/fkbpW3jkrr — FUNKLORDZ (@Chromeo) February 5, 2019

La agrupación originaria de Canadá formada en 2002 cuenta con cinco álbumes de estudio: ‘She’s in control’, ‘Fancy footwork’, ‘Business casual’, ‘White women’ y ‘Head over heels’.

David Macklovicht (voz y guitarra) y P-Thugg (teclados, sintetizadores y efectos vocales) participan en el dueto que realizará una serie de presentaciones para presentar su disco en ciudades de Estados Unidos y la capital de este país, se informó en un comunicado.

“Head over heels” ya está disponible en plataformas digitales de música.