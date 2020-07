Científicos de Ee.uu. Afirmaron que Detuvieron el Desarrollo del Cáncer de Páncreas

Científicos del Laboratorio de Cold Spring Harbor (CSHL) de Nueva York publicaron este martes un artículo en el que afirman haber descubierto cómo parar el crecimiento de cánceres pancreátricos interfiriendo con las células encargadas de almacenar el colesterol, un hallazgo que podría cambiar la manera en la que se trata estas enfermedades.

Así lo afirmaron en un texto publicado hoy en el Journal of Experimental Medicine, en el que explican que el equipo liderado por el profesor del CSHL, David Tuveson, trató de descubrir -mediante la experimentación con ratones y páncreas creados en un laboratorio- por qué este cáncer, como otros, lleva a los pacientes a producir más colesterol y si este incremento respondía a una necesidad del tumor para su crecimiento.

