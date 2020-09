Científicos Detectan Onda Gravitacional Gigante que Jamás se Había Encontrado

Los científicos que operan los detectores LIGO y Virgo detectaron la mayor fuente de ondas gravitacionales registrada hasta ahora y admitieron que su hallazgo genera en realidad más preguntas que respuestas.

We are excited to announce the discovery of #GW190521 , observed by @LIGO and @ego_virgo on May 21st 2019: the most massive binary #BlackHoles merger detected yet! Read the full story at https://t.co/trAV3KwqmN pic.twitter.com/6Vhh7IWkvf

Así lo consideró Alan Weinstein, miembro de LIGO (Observatorio de ondas Gravitacionales por Interferometría Láser) y profesor de física en el Instituto Tecnológico de California (Caltech), al presentar el hallazgo.

Una onda gravitacional es una onda invisible que se desplaza a la velocidad de la luz.

Albert Einstein postuló su existencia ya en 1915, como parte de la teoría de la relatividad general, pero el fenómeno solo se detectó experimentalmente en 2015 precisamente a través de LIGO.

Son difíciles de detectar y tanto LIGO como Virgo (observatorio localizado cerca de Pisa, en Italia, en el que participan también Francia, España, Holanda, Polonia y Hungría) fueron creados especialmente para ello; el hallazgo comunicado este miércoles puede haber sido el más importante hasta la fecha.

What's your favorite fact about our new #GravitationalWaves detection #GW190521 , the most massive #BlackHoles merger ever observed by @LIGO and @ego_virgo , and our first #imbh detection? Download our factsheet at https://t.co/LrUU9qvnJO pic.twitter.com/GwJNSQU8rk

La fusión de dos agujeros negros es un fenómeno que no genera luz, por lo que solo puede apreciarse mediante estas olas cósmicas que sirven para avanzar en el conocimiento del universo.

Weinstein agregó sobre el descubrimiento que de momento se opta por darle la explicación más sencilla, que es la de atribuir el surgimiento de las ondas gravitacionales a la fusión de dos agujeros negros binarios.

A cosmic collision detected by @LIGO and @ego_virgo (with help from a #NASAMarshall astrophysicist) could help us learn more about the lives of black holes >> https://t.co/YQzfXijsM5 pic.twitter.com/hax6iQfiHZ

“El listón para afirmar que hemos descubierto algo nuevo es muy alto. Así que normalmente aplicamos la navaja de Occam: la solución más simple es la mejor, que en este caso es un agujero negro binario“, agregó.

Sin embargo, los científicos no ocultan que la dimensión del hallazgo es algo sin precedentes y que la señal que se detectó fue mucho más fuerte que en las otras ocasiones en que se pudieron rastrear ondas gravitacionales.

“Esto no se parece mucho a un chirrido, que es lo que normalmente detectamos”, dijo este miércoles el miembro de Virgo Nelson Christensen, investigador del Centro Nacional Francés de Investigación Científica (CNRS).

Las ondas gravitacionales detectadas y de las que ahora se dan detalles desarrollaron, según los científicos, una energía similar a la de ocho masas solares.

La señal se detectó el 21 de mayo de 2019 por LIGO, que está compuesto de dos observatorios localizados en Estados Unidos, y por el de Virgo en Italia, y se le ha atribuido la identificación GW190521.

Congratulations to @LIGO & @ego_virgo on this thrilling result! #gravitationalwaves are revealing events & objects we did not know existed – key to the enigmatic formation of massive #BlackHoles!

We are looking forward to @esa's LISA mission to join the Black Hole hunt! (1/2) https://t.co/sIFBotDUze

— ESA Science (@esascience) September 2, 2020