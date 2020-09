Comerciantes del Mercado Revolución Agradecen Apoyo de Alfonso Martínez

“Agradecemos el apoyo del ingeniero Alfonso Martínez que en esta ocasión ayuda con una jornada de sanitización. Se ve que hay preocupación de su parte por la salud de los comerciantes que estamos aquí; es bueno saber que siempre se acuerda de nosotros, aunque ya no esté en un cargo público”, reconoció Silvia Ortiz, líder de comerciantes de tu Plaza San Juan, en el marco de las acciones de desinfección que se realizaron en este espacio, así como en el Mercado Revolución.

Por su parte el exalcade de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó el arduo trabajo que día con día realizan los oferentes del lugar pues ante la difícil situación por la pandemia, han sido ellas y ellos quienes están al frente de la batalla, con alto grado de exposición, por lo que el apoyo con jornadas de sanitización no podía dejarse de lado.

“La pandemia no ha terminado, pero tampoco estamos en condiciones de poder parar porque nuestra economía no nos lo permite, sin embargo, me da gusto ver que están organizados y tomando las medidas que corresponden para que los visitantes se sientan confiados al venir para comprar con toda la seguridad y así fortalecer la economía local”, mencionó el exdiputado federal.

De igual forma, Silvia Ortíz enfatizó que durante la administración de Martínez Alcázar, el mercado y Tu Plaza San Juan dieron grandes resultados pues se realizó la modernización de las instalaciones, “el apoyo fue claro y constante con los comerciantes en comparación de lo que se vive actualmente con el gobierno municipal actual”, apuntó.

Cabe destacar que con esta visita suman seis jornadas de sanitización en plazas y mercados, entre los que destacan el Mercado de Dulces, Mercado Independencia, y el Mercado Nicolás Bravo de la capital michoacana.