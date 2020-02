Con el Barrio de los Reyes Como Padrino, se Llevó a Cabo el Levantamiento del Niño Dios de la Casa de la Cultura.

Uruapan, Mich.- Con el antiguo barrio de Los Reyes como padrino, uno de los nueve barrios fundadores de Uruapan, se llevó a cabo la ceremonia del levantamiento del llamado Niño Dios, de la Casa de la Cultura.

Originalmente el plan era que, como lo marcan las costumbres traídas por los invasores hace casi 500 años, que el nacimiento de gran formato, que se instaló en una de las jardineras de la plaza Mártires de Uruapan, permaneciese hasta el día del levantamiento; pero como se informó en su oportunidad, desconocidos vandalizaron en diciembre, la maqueta que representaba a La Natividad y por ello las efigies fueron retiradas.

Sin embargo, esto no impidió que se llevase a cabo la citada ceremonia, con la participación de dirigentes culturales de los barrios constituyentes y también del asentamiento conocido como barrio El Zapio.

Como se recordará el ritual del levantamiento del Niño Dios, de la Casa de la Cultura, fue instaurado por la ex presidenta municipal panista, Mary Dóddoli Murguía, durante una de sus administraciones, bajo el argumento de que no se trataba de una actividad religiosa, sino cultural y fue así que esta ceremonia prosiguió incluso durante gobiernos identificados como de izquierda.

Cabe mencionar que este ritual realizado el pasado viernes, fue un bello espectáculo visual y sonoro, gracias a la participación de personas de los diferentes barrios; a sus atuendos, la belleza de las mujeres y la gallardía de los hombres enfundados en prendas hechas y bordadas a mano.

Como se sabe la versión colonial de Uruapan se distribuyó en nueve barrios, siendo uno de ellos el de Los Reyes, cuyos descendientes de los habitantes de este asentamiento, que no emigraron a San Lorenzo, habitan, en el sitio llamado barrio de San José, parte de la colonia Manantiales y parte de la colonia Riyitos.

Sin embargo, quienes están más interesados en promover su identidad como asentamiento constituyente residen principalmente en el barrio de San José.