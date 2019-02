Concacaf Confirma que Seguirá Organizando la Copa oro

Tras aseveraciones de una posible fusión entre la Copa de Oro y la Copa América, la Concacaf salió al paso de los rumores y dejó en claro que seguirá organizando el torneo de dicha confederación.

Por medio de un comunicado, la Concacaf expresó que la Copa de Oro sigue en pie con las ediciones correspondientes a 2019, 2021 y 2023, las cuales ya están en el calendario de la FIFA.

“Después de la última información publicada por los medios de comunicación, Concacaf aclara que está totalmente comprometida con la Copa Oro de Concacaf y confirma que las ediciones 2019, 2021 y 2023 son parte del calendario de la FIFA. Además, una vez se produzca el nuevo calendario de la FIFAdespués del 2023, Concacaf continuará organizando el evento principal de nuestra confederación”, expresó.

Carlos Cordeiro, presidente de la US Soccer, apuntó ayer que la Copa Oro de 2021 sería la última edición de este torneo, ya que podría concretarse una unión entre Concacaf y la Conmebol para organizar un torneo como fue la Copa América Centenario 2016.

Additionally, once the new FIFA calendar is produced after 2023, Concacaf will continue organizing the pinnacle event of our confederation.

— Concacaf (@Concacaf) February 19, 2019