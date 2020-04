Concierto one World Together at Home: ¿cuándo y Dónde Verlo?

Este 18 de abril se realizará el concierto One World: Together at Home, una campaña que busca apoyar al Fondo de Respuesta al COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El evento está a cargo de la organización Global Citizen, en colaboración con la OMS y la cantante Lady Gaga.

A diario se realizan conciertos unitarios de los artistas que participarán en el gran evento con la intención de inspirar a las personas a permanecer dentro de sus casas y tomar medidas para apoyar la respuesta rápida de la OMS ante el coronavirus.

El concierto One World: Together at Home se transmitirá en vivo en las redes sociales de Global Citizen, a partir de las 19:00 h local de la Ciudad de México, y también mediante plataformas digitales como Alibaba, Amazon Prime Video, TIDAL, entre otros.

En televisión, podrá verse a través de ABC, NBC, ViacomCBS Networks, CW, iHeartMedia, AXS TV, beIN Media Group, IMDb, MultiChoice Group, y RTE.

En la conducción estarán Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert y el elenco de Plaza Sésamo.

Algunos de los artistas confirmados son: Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Céline Dion, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Maluma, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, y Usher.

Los donativos recaudados durante el concierto serán destinados como recursos a los trabajadores de la salud de primera línea dentro de la pandemia, así como a organizaciones locales que trabajan para proveer alimentos, refugio y atención médica a quienes más lo necesitan.