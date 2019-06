Confirman Fecha de Estreno de dr. Mario World

Este martes Nintendo confirmó la fecha de estreno de Dr. Mario World, su nuevo juego para dispositivos iOS y Android. El juego espera repetir el éxito obtenido por Pokémon Go en dispositivos móviles.

Informó que el juego estará disponible a nivel mundial a partir del 10 de julio, para lo cual se ha habilitado su propia página de internet.

#DrMarioWorld launches for iOS and Android devices on 7/10! Follow the official @DrMarioWorld_EN account to stay up to date on all the latest news, and pre-register today!

💊 https://t.co/vE4HLDfW7p pic.twitter.com/sWAgFXKEBj

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 18, 2019