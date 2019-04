Confirman Segunda Temporada de ‘The Umbrella Academy’

Este martes, Netflix confirmó la segunda temporada de ‘The Umbrella Academy’. En total, se realizarán 10 episodios nuevos de una hora de duración.

Al respecto, el servicio de streaming confirmó el regreso de Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aiden Gallagher y Justin Min como los hermanos Hargreeves, protagonistas de la serie.

The Umbrella Academy just got confirmed for Season 2, and if anything happens to Five we riot. pic.twitter.com/zoMkmsNwK2

— NX (@NXOnNetflix) April 2, 2019