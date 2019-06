Conflictos Comerciales Impactan Negativamente al Turismo

Las guerras comerciales afectan al turismo con consecuencias a nivel global, advirtió Gloria Guevara Manzo, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

Explicó que un ejemplo es Estados Unidos que durante el año pasado tuvo una contracción del mercado chino, uno de los más importantes debido a su gasto promedio de 6 mil dólares por estancia. “Hay una gran preocupación sobre el impacto en el turismo por estas guerras comerciales sobre todo cuando vemos que no ayuda al flujo de visitantes. No estamos a favor de estas guerras y la imposición de tarifas porque al final del día generan incertidumbre y el consumidor es quien termina pagando su impacto”, dijo en conferencia telefónica con medios mexicanos.

Al respecto de la relación entre México y Estados Unidos, que recién libró la imposición de aranceles del 5 por ciento a productos mexicanos, la ex ministra de turismo del país comentó “En el caso de México tampoco lo vemos favorable. Celebramos que se haya resuelto y ojalá que eso continúe, pero vemos que no es algo bueno. No vemos con buenos ojos las tarifas o aranceles, ni esta guerra porque no creemos que el comercio tiene que utilizar como una herramienta esto, sino que se debe resolver a través de la diplomacia”.

Sobre la perspectiva que tienen los empresarios globales sobre México dijo que hay inquietud por las decisiones que se han tomado sobre la promoción con la desaparición del Consejo de Promoción Turística (CPTM). “Sí hay preocupación por el CPTM pero entienden que se está definiendo una nueva estrategia”.

Recordó que el sector turismo representa una contribución directa, indirecta e inducida de 17.2 por ciento en el PIB de México, por lo que las decisiones que se tomen con este sector afectan a la economía del país. “El año pasado la economía en México creció 2 por ci

Guevara confirmó que hay interés de parte de los miembros del WTTC de mantener las inversiones en México, pero analizan primero la situación del país. Sin embargo, descartó que estos tengan interés en invertir en obras como el desarrollo de la Base Aérea de Santa Lucía o el Tren Maya.

“Los miembros del WTTC ven a México como un país muy relevante e importante, pero en este momento algunas de las inversiones están en espera. En los mercados donde se siente un poco de incertidumbre se ponen las inversiones en espera como ocurre en Gran Bretaña con el Brexit y también pasa en otros mercados. En México, los socios están viendo cuál va a ser la política y la prioridad que se le va a dar al sector. No son todos, algunos están invirtiendo en los destinos turísticos ya sea construyendo o remodelando, como en Quintana Roo, Los Cabos y algunos otros”.

COMBATE AL SARGAZO

La presidenta del WTTC destacó que también hay preocupación de los empresarios sobre el problema del sargazo en todo el Caribe y no sólo en México, por lo que se han acercado a expertos como la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que tiene un área especializada en materia ambiental, para buscar una solución a dicho problema. “Hay una solución que ellos trabajaron con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), tienen una propuesta que nos la compartieron y tengo entendido que ya se la han compartido al gobierno de Yucatán y próximamente al de Quintana Roo. Aún no sé si se la compartieron al Gobierno Federal”. Según la directiva, para implementar las recomendaciones de la Universidad de Harvard y el MIT, se buscarán recursos del Banco Mundial.

Información de Excelsior