Consumo Diario de Mariguana Podría Generar Psicosis: Investigación

La legalización de la mariguana, tanto para uso médico como recreativo, continúa extendiéndose por todo el mundo incluso cuando los posibles riesgos (o beneficios) para la salud no se conocen completamente.

Por ejemplo , según una nueva investigación, las personas que consumen cannabis a diario, así como las que usan hierba de alta potencia, pueden ser tres veces más propensas a desarrollar un trastorno psicótico que las que nunca han consumido.

Publicada el martes en la revista The Lancet Psychiatry, la nueva evidencia es consistente con experimentos previos que sugieren que el cannabis en uso intenso y con alta concentración de THC (la sustancia psicoactiva dentro del cannabis) al 10 por ciento o superior, puede ser perjudicial para la salud mental.

“El trastorno psicótico”, precisamente, es lo que se estudió, dijo la Dra. Marta Di Forti, autora principal y científica clínica del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King’s College de Londres.

“Estamos hablando de personas que cumplen con los criterios de diagnóstico [y] acuden a la atención de los servicios de salud mental para recibir tratamiento para la psicosis. Por lo tanto, tienen que tener síntomas de psicosis en todo el espectro, así como alucinaciones y engaños, que han durado al menos por una semana “.

Uso diario del cannabis

Actualmente, el cannabis medicinal es legal en la mayoría de los países europeos, aunque el uso recreativo solo es legal en Países Bajos, España (bajo ciertas condiciones) y República Checa. Sin embargo, muchos países están discutiendo la legalización.

En los Estados Unidos, 10 estados y el Distrito de Columbia permiten la venta recreativa de mariguana, mientras que 34 estados permiten el uso de mariguana medicinal.

Para comprender si existe una conexión entre el cannabis y la psicosis, Di Forti y sus coautores analizaron datos de cinco países de Europa (Reino Unido, Países Bajos, Francia, España e Italia) y Brasil, donde el cannabis es ilegal.

Encontraron 901 pacientes con un episodio de psicosis por primera vez durante un período de cinco años y los compararon con mil 237 pacientes no emparejados. El consumo diario de cannabis era más común entre los pacientes con psicosis.

En general, los investigadores estimaron que las personas que consumían mariguana a diario tenían una probabilidad tres veces mayor de tener un primer episodio de psicosis en comparación con las personas que nunca usaban hierba.

Y esto aumentó a cinco veces más la probabilidad de aquellos que diariamente consumían cannabis de alta potencia.

“El cannabis de alta potencia contribuye a la incidencia del trastorno psicótico, pero no lo explica completamente”, señaló Di Forti, y agregó que solo algunos usuarios desarrollan un trastorno psicótico y las razones por las cuales no todos los consumidores de cannabis son igualmente susceptibles no están claras.

Aún así, el nuevo estudio puede ser útil con respecto al cannabis medicinal, ya que algunos de esos productos pueden incluir pequeñas cantidades de THC. Por ejemplo, tal vez la psicosis debería estar incluida entre los posibles efectos secundarios, dijo.

Los resultados del estudio no brindan suficiente información para que diga “use solo esta cantidad, solo esta a menudo” para mantenerse a salvo. Aun así, ella y sus coautores estimaron que uno de cada cinco casos nuevos de psicosis puede estar relacionado con el consumo diario de cannabis y uno de cada 10 casos relacionado con el uso de cannabis de alta potencia.

El Dr. Robin Murray, autor principal del estudio y profesor de investigación psiquiátrica en el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia en el King’s College de Londres, dijo que “hace 15 años nadie creía que el cannabis aumentara el riesgo de psicosis”.

Solo gradualmente ha salido evidencia y se ha demostrado que eso es verdad, asegura Murray.