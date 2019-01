Contempla Trump Otro Cierre de Gobierno si no hay Muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está listo para permitir otro cierre del gobierno federal en caso de no conseguir sus fondos para el muro fronterizo, anunció hoy el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

Trump cedió este viernes y puso fin a un cierre parcialde la Administración de 35 días, el más largo de la historia de Estados Unidos, al firmar una ley que dota de fondos a las agencias federales durante las próximas tres semanas.

Sin embargo, Mulvaney aseguró en una entrevista con la cadena CBS que el mandatario estadunidense está preparado para otro cierre si los demócratas se niegan a otorgar los 5 mil 700 millones de dólares para la valla en la frontera con México.

Acting White House Chief of Staff Mick Mulvaney tells @FaceTheNation President Trump is prepared to shut down the government again in three weeks if there isn't a legislative solution for border security https://t.co/250Eh4ltlo pic.twitter.com/bzf0XwCPKU

— CBS News (@CBSNews) January 27, 2019