Continúa la Suspensión Temporal del Programa Palomas Mensajeras

En seguimiento a las acciones que lleva a cabo el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, para garantizar el bienestar de los connacionales y sus familias, la Secretaría del Migrante (Semigrante) entregó visas y otorgó asesoría a 21 personas adultas mayores que determinaron viajar a Estados Unidos a pesar de la suspensión temporal del programa Palomas Mensajeras.

Las 21 personas, integrantes de un grupo de Palomas Mensajeras de la tenencia de Santa María, que tenían programado el reencuentro con sus seres queridos en marzo, determinaron firmar una carta en la que deslindan al Gobierno de Michoacán de cualquier contrariedad que se pueda registrar durante su traslado al vecino país del norte.

Durante el encuentro con las personas adultas mayores, el titular de la Semigrante, José Luis Gutiérrez Pérez, les informó sobre los riesgos de viajar durante la contingencia, mientras que personal a su cargo brindó asesoría sobre trámites y medidas a aplicar durante el trayecto.

“Nuestra prioridad es proteger la integridad de cada uno de los integrantes del programa de Palomas Mensajeras, pero estamos conscientes de que no podemos retenerles la documentación que con mucho gusto les ayudamos a tramitar; a pesar de que el viaje ustedes lo realizan bajo su propio riesgo no los dejaremos solos y les estaremos apoyando con toda la asesoría que requieran”, detalló Gutiérrez Pérez.

Laura Álvarez Mejía, de 62 años de edad, agradeció al Gobierno de Michoacán la entrega de la documentación y asesoría que le permitirá reencontrarse con sus tres hijos, a los que no ve desde hace ya casi 20 años.

“Tengo miedo porque yo me iría solita, agradezco que me dieron mucha información pero uno es como mamá primeriza que no sabemos nada, más que la pandemia me da miedo viajar a otro país que no conozco, otro lugar, la pandemia con los cuidamos extremos hemos estado bien todos, yo estoy sana ahorita y eso me anima a viajar para conocer a mis tres nietos y volver a ver a mis hijos que se fueron desde que estaban chicos, tengo un nieto de un mes de nacido que voy a abrazar, estoy emocionada porque ahí les voy” resaltó Laura invadida por emociones encontradas.

Durante la contingencia por el COVID-19, el gobierno de Michoacán ha reforzado acciones que coadyuven al bienestar de los connacionales. Ante la suspensión temporal de Palomas mensajeras, se mantiene un trabajo permanente con autoridades estadounidenses, municipales y directivos de aerolíneas para evitar que los derechos de los adultos mayores sean violentados.