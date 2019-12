Crean Neuronas Artificiales Para Curar Enfermedades Crónicas

Investigadores de la Universidad de Bath, en Inglaterra, crearon unas neuronas artificiales, las cuales son implantadas a través de un chip de silicio en el cerebro, con lo que se marca el primer paso para curar enfermedades de degeneración neuronal y enfermedades crónicas, tales como Alzheimer y la insuficiencia cardiaca.

Los científicos que crearon la neurona artificial esperan que la tecnología pueda usarse para ayudar a los pacientes a superar la parálisis y las enfermedades crónicas.

Las neuronas biónicas se desarrollaron para imitar las células de nuestro sistema nervioso, pues reciben señales eléctricas de las células nerviosas sanas y las envían a las neuronas de otros músculos y órganos del cuerpo.

Alain Nogaret de la Universidad de Bath afirmó que fue una “tarea desafiante” debido a la compleja biología y la dificultad para predecir cómo responderán las neuronas.

Dijo que espera que el dispositivo pueda usarse en implantes médicos para tratar afecciones como la insuficiencia cardíaca y el Alzheimer, ya que requiere muy poca energía.

El pequeño chip de neurona artificial mide menos de media pulgada de ancho y solo utiliza alrededor de una billonésima parte de energía requerida para un microprocesador como el que se usa en una computadora o teléfono móvil.

Una neurona es un tipo de célula que transporta impulsos eléctricos alrededor del sistema nervioso para transportar información o transmitir señales de una parte del cuerpo a otra.

“Hasta ahora, las neuronas han sido como cajas negras, pero hemos logrado abrir la caja negra y mirar dentro”, dijo el profesor Nogaret, investigador principal.

“Nuestro trabajo cambia el paradigma porque proporciona un método robusto para reproducir las propiedades eléctricas de las neuronas reales en minucioso detalle”, agregó.

Indicó que han podido replicar todas las diferentes células nerviosas en el cerebro y el sistema nervioso y que esperan que puedan usarse en implantes biotecnológicos para ayudar a las personas con enfermedades a largo plazo al reemplazar las funciones que fallan debido al padecimiento.

