Cristóbal se Convierte en Depresión Tropical; Prevén Inundaciones al sur de Estados Unidos

La tormenta tropical Cristóbal, que tocó tierra el domingo en el sureste de Luisiana, se debilitó y se convirtió en depresión tropical, después de un fin de semana con fuertes vientos, marejada ciclónica, tornados e inundaciones en el sur de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó este lunes que el centro de Cristóbal se encuentra actualmente a unos 80 kilómetros al sureste de la ciudad de Monroe (Luisiana) con vientos de hasta 56 kilómetros por hora.

La depresión tropical se irá desplazando hacia el noroeste y se espera que los vientos continúen durante las próximas horas afectando a lo largo del Golfo de México y del noroeste de Florida, pero se calcula que irá perdiendo fuerza y se convertirá en un sistema menor a medida que llegue a la región de Wisconsin.

El NHC indicó que desde que hay datos tan solo tres sistemas tropicales han atravesado Wisconsin: el huracán Gilbert en 1988 y otros dos huracanes sin nombre en 1949 y 1900.

4am CDT Key Messages on Tropical Depression #Cristobal. A Storm Surge Warning remains in effect from the mouth of the Mississippi River to Ocean Springs, Mississippi. Heavy rain is expected to spread northward during the next few days. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/nNDaC9hBsB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 8, 2020