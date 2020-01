Cuantiosos Daños Generó una Tremenda Ventisca en Paracho

Uruapan, Mich.- jueves 02 de diciembre del 2020.- Una tremenda e inesperada ventisca generó fuertes y cuantiosos daños en la cabecera municipal de Paracho, pero también en otras comunidades de ese municipio y en otras demarcaciones de la zona como Cherán y Nahuatzen.

Hasta ahora no se han reportados lesionados, pero los daños materiales registrados abarcaron viviendas, talleres, árboles, el templo local y puestos callejeros e infraestructura urbana.

Para hacerle frente a la crisis el Gobierno Municipal, a través del DIF habilitó un albergue temporal en la Estancia del Adulto Mayor, en donde se han refugiado hasta el momento, unas seis personas. Hay otros ciudadanos que sufrieron daños en sus viviendas, pero no desean abandonar los inmuebles.

La tormenta de viento que azotó Paracho generó el desplome de árboles, desprendimiento de láminas y la destrucción de los puestos callejeros del centro de esa ciudad, en donde los tinacos se desprendieron de sus bases y hasta la duela del piso de la Pérgola Municipal, salió volando.

Según los testigos desde la tarde del día primero se dejaron sentir fuertes ventiscas, las cuales cesaron al anochecer, pero aproximadamente a las 3:00 horas la ventisca se reanudó asustando a la población, por los fuertes ruidos que provocaron las láminas y estructuras al desprenderse y caer.

Hasta el momento se reporta que el 20 por ciento de la cabecera municipal no tiene energía eléctrica y que hay personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tratando de restablecer el servicio, pero que como los vientos siguen, los trabajadores no pueden trepar a los postes.