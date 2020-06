Cuarta Temporada de 13 Reasons why Causa Revuelo Entre Fanáticos

La serie estadounidense de drama adolescente 13 Reasons Why, producida por la cantante y actriz Selena Gómez y basada en el libro para jóvenes de Jay Asher, Por trece razones, lanzó su cuarta y última temporada, hecho que causó revuelo entre los internautas.

El programa televisivo, protagonizado por Dylan Minnette y Katherine Langford se convirtió en tendencia en Twitter luego de su publicación en Netflix.

Everything has led to this. Watch the trailer for the final season, dropping June 5th. pic.twitter.com/3Dn3k2EG5X

— 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) May 20, 2020