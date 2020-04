Cuba Envía Médicos a México Para Enfrentar Covid-19

El gobierno de Cuba envió personal médico a México para combatir el coronavirus, en medio de la crisis por esa enfermedad en la Isla.

Tal como señalan medios locales, en conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, aseguró que 10 colaboradores de Salud partieron a nuestro país.

Sin embargo, señala la agencia The Associated Press no se ha especificado el destino exacto de estos o sus especialidades.

El presidente López Obrador afirmó el pasado martes que su gobierno veía la posibilidad de solicitar médicos especialistas en terapia intensiva al gobierno de Cuba para enfrentar la pandemia del coronavirus COVID-19.

“Sí, hay pláticas para si es necesario pedirles que puedan ayudarnos precisamente con especialistas de terapia intensiva, pero esto es por etapas, es en el caso de que se requiera”, afirmó.

El personal médico mexicano no es suficiente de acuerdo a la gran población del país en caso de que se propague con fuerza la pandemia, señaló Jorge Alcocer, secretario de Salud, quien afirmó que hay un déficit de 200 mil especialistas en el país.

Los datos oficiales más recientes de la Secretaría de Salud revelan que en México suman 2 mil 785 casos confirmados de COVID-19, mientras que hay 141 muertos por la enfermedad.