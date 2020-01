Cumplió Tres Años sin Servicios Sanitarios, el Mercado de Antojitos

Uruapan, Mich.- Tres años sin servicios sanitarios cumplió el Mercado de Antojitos, un mercado municipal conocido por concentrar puestos de comida regional, situado en el centro histórico.

La presidenta de la Unión de Locatarios, Belén Espinoza Cortés, recordó que parte de ese tiempo, este lugar no ha contado con este servicio básico, debido a que existía un litigio, pero que el mismo culminó y que resulta imprescindible que clientes y locatarios cuenten con las mencionadas instalaciones sanitarias.

Recordó la entrevistada que incluso ya se contaba con un presupuesto federal, etiquetado para reconstruir los sanitarios, pero que al no aplicarse en esta ciudad, se ejerció en otro de los proyectos de la Secretaría de Turismo.

Como se ha venido informando, los baños del Mercado de Antojitos estaban concesionados a favor de un particular, pero luego los mismos fueron clausurados. Tras esta sanción administrativa vino un litigio, el cual ya se resolvió, pero los baños continúan cerrados al público.

Sobre todo esto, Belén Espinoza dijo esperar tener pronto una respuesta favorable y una fecha para la rehabilitación de los baños que “tanta falta nos hace”.

Dijo estar sorprendida incluso de que la Secretaría de Salud no haya emitido alguna sanción por no contar con dichas instalaciones en un centro gastronómico.

También resaltó que incluso este mercado ha estado luchando para obtener el certificado de Punto Limpio, lo cual no ha logrado por no contar con las instalaciones sanitarias.

Finalmente expuso que los baños no son para el mercado nada más sino para todos los ciudadanos que se encuentran en el centro histórico, lugar donde sí existen baños públicos, pero que cierran más temprano que el mercado.