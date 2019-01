Curiosity Explorará Nuevas Zonas de Marte

Luego de permanecer por más de un año en Vera Rubin Ridge, el robot explorador Curiosity de la NASA, descendió hacia una región de arcilla del Monte Sharp, en Marte, para continuar la búsqueda de nuevos datos científicos.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que el 15 de diciembre pasado, el rover perforó su muestra 19 en un área de su antigua ubicación llamada Rock Hall.

Hola, amigos! How's it going? Been a while since I rapped at ya.

I took this selfie (here's how: https://t.co/RNHeuJy75K) before heading toward an area of clay rocks that may hold more clues about the ancient lakes that helped form this part of #Mars. https://t.co/pRsWBrc5UU pic.twitter.com/3jd1lzqXKL

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) January 28, 2019