David Guetta Dará Concierto a Favor de la Lucha Contra el Covid-19

El productor y DJ francés, David Guetta, anunció que dará un concierto este fin de semana en la ciudad estadounidense de Miami, con el que busca recaudar fondos para varias organizaciones en Estados Unidos y Europa que ayudan a los afectados por el coronavirus.

My ❤️ goes out to all those suffering from the global health pandemic and I hope that this livestream event will bring people together and raising money for those in need 🙏🙏🙏https://t.co/lUWwbJh6Cc

— David Guetta (@davidguetta) April 14, 2020