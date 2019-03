Definidos los Cuartos de Final de la Champions League

El FC Barcelona se medirá con el Manchester United, con la ida en Old Trafford, en los cuartos de final de la Champions League, según deparó este viernes el sorteo realizado en Nyon (Suiza), que evitó el cruce de los principales favoritos al título.

Los otros emparejamientos para la ronda de cuartos (9-19 y 16-17 de abril) son; Ajax – Juventus, Liverpool – Porto y Tottenham – Manchester City.

El ganador del emparejamiento entre los culés y los ‘Diablos Rojos’ se enfrentará en semifinales con el ganador del duelo Liverpool-Porto, mientras que el vencedor del Ajax-Juve buscará un puesto en la final con el ganador del Tottenham-Manchester City.

La ida de las semifinales tendrá lugar los días 30 de abril y 1 de mayo, una semana antes de la vuelta, prevista los días 7 y 8 de mayo.

